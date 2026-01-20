Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bayrağımıza gerçekleştirilen saldırı hiçbir şekilde cezasız kalmayacak

Harun Kutbe  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bayrağımıza gerçekleştirilen saldırı hiçbir şekilde cezasız kalmayacak

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Nusaybin–Kamışlı sınır hattında Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum. Bu alçaklığı planlayan ve uygulayanlar hukuk önünde mutlaka hesap verecek, bayrağımıza gerçekleştirilen saldırı hiçbir şekilde cezasız kalmayacak." dedi.

