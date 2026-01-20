Dolar
43.29
Euro
50.81
Altın
4,733.81
ETH/USDT
3,091.90
BTC/USDT
90,982.00
BIST 100
12,761.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Esenler'de İETT otobüsü sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu otoparka daldı. Olay yerinden yayındayız İstanbul Ataköy'de zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerinden yayındayız
logo
Kültür

Anadolu'nun kahve kültürünü tanıtan müzeyi 2 yılda yaklaşık 50 bin kişi gezdi

Anadolu'nun kahve kültürünün tanıtılması amacıyla Adana'nın Seyhan ilçesinde açılan Kahve Evi Müzesi, 2 yılda 50 bine yakın ziyaretçi tarafından gezildi.

Yakup Sağlam  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
Anadolu'nun kahve kültürünü tanıtan müzeyi 2 yılda yaklaşık 50 bin kişi gezdi Fotoğraf: Yakup Sağlam/AA

Adana

Seyhan Belediyesince kentin en eski yerleşim yerlerinden olan Tepebağ Mahallesi'nde 2024'ün ocak ayında açılan müze, Anadolu'da tarihi uzun yıllara dayanan kahve kültürüne ışık tutuyor.

Ressam ve heykeltıraş Şahin Paksoy ile tasarımcı ve yazar Gönül Paksoy'un topladığı eserlerle oluşturulan müze, kahve tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Müzede, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde kullanılan cezve, fincan, el değirmeni, kavurma tavaları, terazi, tahta kaşık, su küpü ve şeker kapları sergileniyor.

Açılışından itibaren yaklaşık 50 bin kişiyi ağırlayan Kahve Evi Müzesi, her gün 08.00-17.00 saatlerinde ücretsiz gezilebiliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Müzenin tanınırlığı ve görünürlüğü arttıkça ziyaretçi sayısı da artıyor"

Seyhan Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Utku Arınç, AA muhabirine, Türk kahvesi kültürünü yaşatmayı ve tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Ziyaretçilerin kahve tüketiminde kullanılan birçok tarihi materyali incelediğini dile getiren Arınç, "Müzede öğütme ve pişirme tavaları, dibekler, soğudanlıklar, fincanlar ve cezveler bulunmaktadır. Yaklaşık binin üzerinde eser var. Burada günümüzden yaklaşık 200 yıl öncesine ait eserlerin olduğu biliniyor." dedi.

Arınç, yerli ve yabancı turistlerin Türk kahvesine ilgi gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Müzenin tanınırlığı ve görünürlüğü arttıkça ziyaretçi sayısı da artıyor. Önümüzdeki yıllarda buranın çok daha hak ettiği değeri göreceğini düşünüyoruz. Müzemize özellikle Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ve Lezzet Festivali'nde şehrimize gelen yerli ve yabancı turistlerin uğradığını, gördüklerinden çok mutlu olduklarını biliyoruz."

Arınç, projeye desteklerinden dolayı Valilik ve Çukurova Kalkınma Ajansı ile Şahin ve Gönül Paksoy kardeşlere teşekkür etti.

"İnsanı geçmişe götürüyor"

Ziyaretçilerden Feyza Kutlubay da müzeyi çok beğendiğini ifade ederek, "Güzel bir yer olmuş, insanı geçmişe götürüyor. Büyüklerimizin evlerini hatırlattı. Geçmişi hatırlamak güzel geldi. Herkesin görmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Oya Cerit Tüylüce de kahve kültürüne ilişkin daha önce görmediği birçok eseri görme fırsatı bulduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 630 adet olan coğrafi veri katmanı 730’a çıkarılmıştır
Bingöl Yamaç Barajı'nda su tutuldu
Amasya'daki Boraboy Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ı kabul etti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Anadolu'nun kahve kültürünü tanıtan müzeyi 2 yılda yaklaşık 50 bin kişi gezdi

Anadolu'nun kahve kültürünü tanıtan müzeyi 2 yılda yaklaşık 50 bin kişi gezdi

FETÖ'nün "MİT tırları kumpası"nın üzerinden 12 yıl geçti

Kar yağışıyla beyaza bürünen Aladağlar Milli Parkı dronla görüntülendi

Yaz aylarında kuruyan Adana'daki Şarlayan Şelalesi yeniden akmaya başladı

Yaz aylarında kuruyan Adana'daki Şarlayan Şelalesi yeniden akmaya başladı
Adana'da gece mesaisi yapanlar AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Adana'da gece mesaisi yapanlar AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Fındığın bahçeden sofraya yolculuğunu anlatan müze yaklaşık 60 bin ziyaretçiyi ağırladı

Fındığın bahçeden sofraya yolculuğunu anlatan müze yaklaşık 60 bin ziyaretçiyi ağırladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet