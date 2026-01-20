Galatasaray, İspanyol takımlarına karşı 36. randevuda
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında yarın Atletico Madrid'i konuk edecek Galatasaray, İspanya ekipleriyle 36. maçını oynayacak.
İstanbul
Avrupa kupaları tarihinde İspanyol rakipleriyle bugüne kadar oynadığı 35 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 20 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 32 kez havalandırıp, kalesinde 66 gole engel olamadı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Sarı-kırmızılılar, İspanyol ekiplerine karşı ilk resmi maçına 19 Eylül 1973 tarihinde Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Atletico Madrid karşısında çıktı. Galatasaray, bu müsabakada rakibiyle 0-0 berabere kaldı.
İspanyol ekipleriyle 7 kez elemeli turlarda karşı karşıya gelen Galatasaray, 1 kez tur atladı ve 6 kez elendi. Galatasaray'ın elediği tek takım, 1999-2000 sezonu UEFA Kupası çeyrek finalde eşleştiği ve ilk maçı deplasmanda 4-1, ikinci maçı ise İstanbul'da 2-1 kazandığı Real Mallorca oldu.
Atletico Madrid'e karşı galibiyeti yok
Galatasaray, resmi maçlarda bugüne kadar 6 kez mücadele ettiği Atletico Madrid'e karşı galip gelemedi.
Sarı-kırmızılı takım, Atletico Madrid ile oynadığı karşılaşmalarda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 2, Atletico Madrid ise 8 kez fileleri havalandırdı.
Atletico Madrid'in Türk takımlarına karşı performansı
Atletico Madrid, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla toplamda 14 kez karşılaştı.
Madrid ekibi, Galatasaray'ın yanı sıra, Türkiye'den Beşiktaş, Kayseri Erciyesspor, MKE Ankaragücü ve Trabzonspor ile karşılaştı. Bu ekiplere karşı 10 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Atletico Madrid, sadece MKE Ankaragücü'ne 1-0 yenildi.
İspanya temsilcisi, bu maçlarda 28 kez fileleri havalandırırken, 4 kez kalesinde golü gördü. Atletico Madrid, söz konusu 14 maçın 10'unda da rakiplerine gol izni vermedi.
İspanyol takımlarıyla maçlar
Sarı-kırmızılıların Avrupa kupalarında İspanya takımlarına karşı yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:
Sezon
Rakip
Organizasyon
Tur
İlk maç sonucu (GS-Rakip)
|İkinci maç sonucu (GS-Rakip)
1973-1974
Atletico Madrid
Şampiyon Kulüpler Kupası
1. tur
0-0
|0-1 (D)
1993-1994
Barcelona
Şampiyonlar Ligi
Grup
0-0
|0-3 (D)
1994-1995
Barcelona
Şampiyonlar Ligi
Grup
1-2 (D)
|2-1
1998-1999
Athletic Bilbao
Şampiyonlar Ligi
Grup
2-1
|0-1 (D)
1999-2000
Real Mallorca
UEFA Kupası
Çeyrek Final
4-1 (D)
|2-1
2000
Real Madrid
UEFA Süper Kupa
Final
2-1
2000-2001
Deportivo La Coruna
Şampiyonlar Ligi
Grup 2
1-0
|0-2 (D)
2000-2001
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
Çeyrek Final
3-2
|0-3 (D)
2001-2002
Barcelona
Şampiyonlar Ligi
Grup 2
2-2 (D)
|0-1
2002-2003
Barcelona
Şampiyonlar Ligi
Grup 1
0-2
|1-3
2003-2004
Real Sociedad
Şampiyonlar Ligi
Grup 1
1-2
|1-1 (D)
2003-2004
Villarreal
UEFA Kupası
3. tur
2-2
|0-3 (D)
2009-2010
Atletico Madrid
UEFA Avrupa Ligi
Son 32
1-1 (D)
|1-2
2012-2013
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
Çeyrek Final
0-3 (D)
|3-2
2013-2014
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
Grup
1-6
|1-4 (D)
|2015-2016
|Atletico Madrid
|Şampiyonlar Ligi
|Grup
|0-2
|0-2 (D)
|2019-2020
|Real Madrid
|Şampiyonlar Ligi
|Grup
|0-1
|6-0 (D)
|2021-2022
|Barcelona
|UEFA Avrupa Ligi
|Son 16
|0-0 (D)
|1-2
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.