Spor, Futbol, Dünyadan Spor

LaLiga'da Real Madrid, Levante'yi 2-0 yendi

İspanya LaLiga'da Real Madrid konuk ettiği Levante'yi 2-0 mağlup etti.

Fatih Erel  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
LaLiga'da Real Madrid, Levante'yi 2-0 yendi Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

İstanbul/Madrid

LaLiga'nın 20. hafasında Alvaro Arbeloa yönetiminde ilk lig maçında çıkan Real Madrid, Levanye'yi konuk etti.

İlk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanan maçta Real Madrid takımında forma giyen milli futbolcu Arda Güler, 46. dakikada oyuna girdi.

Maçın gollerini 58. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe ve 65. dakikada Arda Güler'in kornerden ortasında Raul Asencio kaydetti ve karşılaşma 2-0 sona erdi.

Bu sonuçla, Real Madrid, puanını 48'e yükseltirken, Levante 14 puanda kaldı.

Arda Güler, Real Madrid'i krizden çıkardı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde sezonun ikinci yarısının ilk maçında Real Madrid sahasında Levante'yi 2-0 yenerken karşlaşmanın ikinci yarısında oyuna giren ve gol yollarında etkili olan Arda Güler takımını büyük krizden kurtardı.

İspanya Süper Kupası finalini Barcelona'ya kaybettikten sonra teknik direktör Xabi Alonso'yu göndererek yerine Alvaro Arbeloa'yı getiren ve Kral Kupası'nda deplasmanda 2. lig takımı Albacete'ye elenen Real Madrid'in tünelin sonundaki ışığı görmesine milli futbolcu Arda Güler yardımcı oldu.

Santiago Bernabeu Stadı'nda taraftarlarının tepkisini alarak, "Florentino (kulüp başkanı) istifa" tezahüratlarıyla Levante karşısında sahaya çıkan Real Madrid'de futboculardan Vinicius ve Jude Bellingham da sürekli ıslıklandı.

İlk yarıda organize olamadığı gözlenen ve hücumda etkili olmayan Real Madrid, soyunma odasına 0-0'lık skorla gitti.

Karşılaşmaya yedek başlayan ve ikinci yarıda Camavinga'nın yerine oyuna dahil olan Arda Güler, takımının ritmini yükselten isim oldu.

Milli futbolcu, 58. dakikada Kylian Mbappe'nin penaltıdan attığı golde, penaltıya neden olan pozisyonun ve 65. dakikada Raul Asencio'nun kaydettiği güzel golün pasını verdi.

Arbeloa'dan Arda Güler değerlendirmesi: "Çok yetenekli bir çocuk"

Teknik direktör Arbeloa, maç sonrası basına yaptığı açıklamada Arda Güler için "Çok yetenekli bir çocuk. Farklı pozisyonlarda oynayabiliyor, son pasları veriyor ve yaşına göre oldukça tecrübeli. Albacete'de çok çalıştı. Özel, farklı bir yetenek. Arda Güler önemli bir futbolcu olacak." ifadelerini kullandı.

Albacete'ye Kral Kupasından elenmenin ardından "hazmedilmesi çok zor bir hafta geçirdiklerini" söyleyen Arbeloa, Real Madrid'in büyük ve her zaman talepkar bir kulüp olduğunu, taraftarların tepkilerine saygı göstererek çalışmaya devam etmeleri gerektiğini dile getirdi.

İspanyol basını: "Güler, Real Madrid'i yeniden canlandırdı"

İspanyol basını Levante karşısında maçın kahramanını Arda Güler olarak gösterdi.

Marca "Arda maçın kaderini değiştirdi. Mbappe ile yeniden bağlantı kurdu.", As "Güler ateşi söndürdü Türk oyuncunun girişi Real Madrid'i kötü performansından ve taraftarlarının öfkesinden kurtardı. Islıklar ve mendil sallamalarıyla geçen berbat bir ilk yarı, ikinci yarıda iyi bir tepkiye dönüştü." diye yazdı.

Gazetelerden El Pais "Arbeloa'lı Real Madrid, Güler'in oyuna girmesine kadar pek fazla fikir üretilemeyen bir başka maçta Levante'yi mağlup etti.", El Mundo "Güler, Real Madrid'i yeniden canlandırdı. Hem aklını hem de ayağını sahada ortaya koydu ve ikinci yarıda sahanın en iyi oyuncusuydu.", ABC ise "Guler ve Mbappe, Madrid'i Bernabeu'nun öfkesinden ve hiddetinden kurtardı." değerlendirmesini yaptı.

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde 20 Ocak'ta Monaco'ya karşı Santiago Bernabeu Stadı'nda oynayacağı maça Arda Güler'in ilk 11'de başlaması bekleniyor.

