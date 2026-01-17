Galatasaray, sahasında 1 puanı son anlarda kurtardı

İstanbul
10. dakikada sol kanattan 3 oyuncuyu çalımlayarak ceza sahasına sokulan Barış Alper Yılmaz'ın pasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Yunus Akgün'ün vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin üstünden auta gitti.
21. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkteki Lemina'nın bekletmeden vuruşunda top, az farkla oyun alanını terk etti.
24. dakikada Sane'nin sağ kanattan ortasında penaltı noktası yakınındaki Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin üstünde auta çıktı.
29. dakikada Maxim'in sağdan kullandığı kornerde penaltı noktasında iyi yükselen Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, sağına uzanarak meşin yuvarlağı çeldi. Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı topu Maxim, arka direğe ortaladı. Nazım Sangare'nin kafa vuruşunda Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.
Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İkinci yarı
50. dakikada Draguş'un pasında savunma arkasına sarkan Bayo, kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra ceza sahası sağ çaprazından vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan Çakır'ın kurtarışı sonrası Sanchez, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
58. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın soldan ortasında penaltı noktası üzerindeki Icardi'nin kafa vuruşunda top, üstten auta çıktı.
71. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında iyi yükselen Lemina'nın kafa vuruşunda kaleci Zafer Görgen, sağına uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.
73. dakikada Gaziantep FK, öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Kabadayı'nın şutunda Abdülkerim Bardakcı'ya çarpan top, altıpas önündeki Bayo'da kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 0-1.
84. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Kazımcan Karataş'ın soldan kullandığı taçta uzak direkteki Barış Alper Yılmaz, seken topa bekletmeden yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-1.
89. dakikada Maxim'in ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta Mujakic'in penaltı noktası yakınından kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, soluna yatarak topu çeldi.
90+5. dakikada Gassama'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Bayo'nun şutunda top, uzak direğin dibinden auta gitti.
Müsabaka, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Barış Alper, 7 gole ulaştı
Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, resmi maçlarda 7. kez gol sevinci yaşadı.
Bu sezon Süper Lig'de 16, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da ikişer olmak üzere 26 müsabakada forma giyen Barış Alper, 7. kez ağları sarstı.
Ligde 5 gole ulaşan 25 yaşındaki futbolcunun Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da birer golü bulunuyor.
Taraftarlardan "yönetim istifa" tepkisi
Galatasaray taraftarları, sarı-kırmızılı kulübün yönetimini istifaya davet etti.
Mücadelede takımlarının 1-0 geri düşmesinin ardından tribünlerde kısa süreliğine "yönetim istifa" tezahüratı yükseldi. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından tepkilerini artıran taraftarlar, "Aciz yönetim istemiyoruz" ve "Transferler nerede?" diye bağırdı.
Taraftarlar, oyundan çıkarken İlkay Gündoğan'a da tepki gösterdi.
İç sahada 3. puan kaybı
Galatasaray, bu sezon RAMS Park'taki 10. Süper Lig müsabakasında üçüncü kez puan kaybetti.
Taraftarı önünde bu sezonki 10. lig maçına çıkan sarı-kırmızılılar, 7 galibiyet alırken 3. kez berabere kaldı.
Sahasında henüz mağlup olmayan Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 23 kez fileleri havalandırırken kalesinde 9. golü gördü.
Son 11 maçta kalesini gole kapatmakta zorlandı
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 11 maçın 9'unda gol yedi.
Ligde sezonun ilk 7 maçında kalesinde sadece 2 gol gören Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı.
Sarı-kırmızılı ekip, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 11 lig müsabakasının 9'unda en az 1 kez kalesinden meşin yuvarlağı çıkardı. Galatasaray, bu dönemde sadece sahasında oynadığı Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında kalesini gole kapatmayı başardı.
Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 11 golü kalesinde gördü.
Okan Buruk, ilk kez Gaziantep FK'ye puan kaybetti
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında Gaziantep FK'ye karşı ilk kez puan kaybı yaşadı.
Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın başında olduğu süreçte Gaziantep FK'ye karşı 8. lig maçına çıktı. Biri hükmen 7 maçı da kazanan (biri hükmen) Okan Buruk, ilk kez puan kaybetti.
Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu süreçte 18 kez rakip fileleri havalandırırken rakibinden 4 gol yedi.
RAMS Park'taki yenilmezlik serisi 28 maça çıktı
Galatasaray, iç sahada oynadığı son 28 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.
Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 28 lig mücadelesinde 22 galibiyet aldı. Galatasaray, 6. kez berabere kaldı.
Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 5 maça çıktı
Kırmızı-siyahlı ekip, Süper Lig'deki son 5 maçta galibiyet alamadı.
Ligdeki son 3 puanını 13. haftadaki Zecorner Kayserispor mücadelesinde elde eden Gaziantep FK, sonrasındaki 5 mücadelede 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.
Bayo, ligde 7 gole ulaştı
Gaziantep FK'nin Gineli santrforu Mohamed Bayo, Trendyol Süper Lig'de 7. kez fileleri havalandırdı.
Sezondaki 13. maçına çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 7. kez gol sevinci yaşadı.
Bayo, ligde 7 gole ulaştı

Gaziantep FK'nin Gineli santrforu Mohamed Bayo, Trendyol Süper Lig'de 7. kez fileleri havalandırdı.

Sezondaki 13. maçına çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 7. kez gol sevinci yaşadı.

Bayo, Beşiktaş ve Zecorner Kayserispor'a ikişer, Çaykur Rizespor ve Hesap.com Antalyaspor'a birer gol attı.