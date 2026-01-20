Dolar
43.28
Euro
50.82
Altın
4,754.20
ETH/USDT
2,994.70
BTC/USDT
89,886.00
BIST 100
12,805.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, raporunu TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sundu

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, hazırladığı raporu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu.

Ali Kemal Akan  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, raporunu TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sundu

TBMM

Kurtulmuş, TBMM Bolu Kartalkaya Mevkiinde Bulunan Bir Otelde Meydana Gelen Yangın Faciasının Tüm Boyutlarıyla Araştırılarak İlgili Kurum ve Kuruluşların Sorumluluklarının Tespit Edilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve beraberindeki komisyon üyesi milletvekillerini kabul etti.

Kabulde, Komisyon Başkanı Altınok, hazırladıkları raporu Kurtulmuş’a sundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, milletin büyük acılar yaşadığı bu elim hadisede hiçbir unsurun karanlıkta kalmaması için titizlikle yürütülen düzenli ve kapsamlı çalışmalar dolayısıyla komisyon üyelerine teşekkür etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler, ABD Savaş Bakanı Hegseth ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın annesiyle telefonda görüştü
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, raporunu TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sundu
MSB: Sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır
Bakan Tunç: Sınır hattında bayrağımıza yönelik alçak girişim hakkında soruşturma başlatıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, raporunu TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sundu

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, raporunu TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sundu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Kanlı Ocak" şehitlerini andı

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Birlik Vakfı yoluna koşar adım devam edecektir

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yarıyıl tatili mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yarıyıl tatili mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Miraç Kandili mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Miraç Kandili mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleriyle görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleriyle görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet