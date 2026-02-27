Dolar
Politika

Kurtulmuş: Bundan sonraki süreçte, örgütün bütün unsurlarıyla kendini feshi ve silahlarını bırakması temin edilecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bundan sonraki süreçte, ümit ediyorum ki tatmin edecek bir süratte örgütün bütün unsurlarıyla kendini feshi ve silahlarını bırakması temin edilecek." dedi.

Koray Taşdemir  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
Kurtulmuş: Bundan sonraki süreçte, örgütün bütün unsurlarıyla kendini feshi ve silahlarını bırakması temin edilecek

İstanbul
Kurtulmuş, "Raporun ortak noktalarından birisi de kritik eşik olarak tanımladığımız, örgütün kendini feshi ve silahların bırakılmasıyla gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, NSosyal'de @anadoluajansi ve X’te @AACanli hesaplarını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
