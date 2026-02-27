Kurtulmuş: Bundan sonraki süreçte, örgütün bütün unsurlarıyla kendini feshi ve silahlarını bırakması temin edilecek
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bundan sonraki süreçte, ümit ediyorum ki tatmin edecek bir süratte örgütün bütün unsurlarıyla kendini feshi ve silahlarını bırakması temin edilecek." dedi.
İstanbul
