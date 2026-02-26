Meclis Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, raporunu TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sundu
Meclis Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, hazırladığı raporu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu.
TBMM
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ile beraberindeki komisyon üyesi milletvekillerini kabul etti.
Kabulde, Komisyon Başkanı Dönmez, hazırladıkları raporu TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sundu.
