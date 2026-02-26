Dolar
Politika, Yapay zeka

Meclis Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, raporunu TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sundu

Meclis Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, hazırladığı raporu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu.

Ahmet Buğra Olaç  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
Meclis Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, raporunu TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sundu

TBMM

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ile beraberindeki komisyon üyesi milletvekillerini kabul etti.

Kabulde, Komisyon Başkanı Dönmez, hazırladıkları raporu TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sundu.

