ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack: SDG’nin (Suriye'de) DEAŞ karşıtı güç olma işlevi büyük ölçüde sona ermiştir
Ankara
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Barrack, “SDG’nin (Suriye'de) sahadaki başlıca DEAŞ karşıtı güç olma işlevi büyük ölçüde sona ermiştir. Şu anda Suriye'deki Kürtler için en büyük fırsat, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni hükümetin geçiş sürecinde yatmaktadır. " ifadesini kullandı.
