Dünya

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack: SDG’nin (Suriye'de) DEAŞ karşıtı güç olma işlevi büyük ölçüde sona ermiştir

Sercan İrkin  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack: SDG’nin (Suriye'de) DEAŞ karşıtı güç olma işlevi büyük ölçüde sona ermiştir

Ankara

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Barrack, “SDG’nin (Suriye'de) sahadaki başlıca DEAŞ karşıtı güç olma işlevi büyük ölçüde sona ermiştir. Şu anda Suriye'deki Kürtler için en büyük fırsat, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni hükümetin geçiş sürecinde yatmaktadır. " ifadesini kullandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, X’te @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
