Gündem

Milli Savunma Bakanı Güler, ABD Savaş Bakanı Hegseth ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Orhan Onur Gemici  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
Milli Savunma Bakanı Güler, ABD Savaş Bakanı Hegseth ile telefonda görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güler ve Hegseth arasındaki görüşmede, ikili ilişkilerle Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
