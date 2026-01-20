Milli Savunma Bakanı Güler, ABD Savaş Bakanı Hegseth ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güler ve Hegseth arasındaki görüşmede, ikili ilişkilerle Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.
