Dünya

AA, terör örgütünün DEAŞ mensuplarını serbest bıraktığı Şeddadi'deki hapishaneyi görüntüledi

Anadolu Ajansı (AA), terör örgütü YPG/SDG'nin dün DEAŞ terör örgütü mensuplarını serbest bıraktığı Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'ye bağlı Şeddadi kentindeki hapishaneyi görüntüledi.

Ömer Koparan, Mustafa Deveci  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
AA, terör örgütünün DEAŞ mensuplarını serbest bıraktığı Şeddadi'deki hapishaneyi görüntüledi Fotoğraf: Bakr Al Kasem/AA

Syria

Şam yönetimi, terör örgütünden kontrolü aldığı hapishaneye çok sayıda güvenlik görevlisi yerleştirdi.

YPG/SDG'nin içerdeki DEAŞ'lı teröristleri serbest bırakmasıyla boşalan hapishanede dünkü olayın izlerine rastlanıyor.

Terör örgütünce serbest bırakılan DEAŞ mensuplarının, tutuklulara giydirilen ve kaçarken çıkardıkları turuncu elbiseleri hapishanenin çevresine attığı görülüyor.

YPG/SDG mensuplarının da ayrılırken kamuflajlarını hapishane içerisinde bıraktıkları dikkati çekiyor.

120 DEAŞ'lıdan 81'i yeniden yakalanmıştı

Suriye ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, YPG/SDG'nin Şeddadi'deki DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığı bildirilmişti.

Açıklamada ayrıca, Şeddadi'deki hapishaneden DEAŞ mensuplarının serbest bırakılması nedeniyle YPG/SDG sorumlu tutulmuştu.

Öte yandan Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, YPG/SDG'nin Şeddadi'deki hapishaneden 120 DEAŞ'lı teröristi serbest bıraktığı, bunlardan 81'inin Suriye güçlerince yeniden yakalandığı aktarılmıştı.

