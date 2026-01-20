Dolar
43.29
Euro
50.81
Altın
4,733.99
ETH/USDT
3,092.60
BTC/USDT
90,995.00
BIST 100
12,774.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Esenler'de İETT otobüsü sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu otoparka daldı. Olay yerinden yayındayız İstanbul Ataköy'de zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerinden yayındayız
logo
Yaşam, insana dair

Zorlu kış aylarında kapanan yolları ulaşıma açmak için 20 yıldır mücadele ediyor

Sinop’ta İl Özel İdaresinde görevli greyder operatörü Bahattin Şentürk, 20 yıldır zorlu kış şartlarında kardan kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için mesai harcıyor.

Ramazan Özcan  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
Zorlu kış aylarında kapanan yolları ulaşıma açmak için 20 yıldır mücadele ediyor Fotoğraf: Ramazan Özcan/AA

Sinop

Türkeli ilçesinde yaşayan evli ve 4 çocuk babası 55 yaşındaki Şentürk, 20 yıl önce başladığı greyder operatörlüğünü ilk günkü heyecanla yapmaya devam ediyor.

Özellikle kış aylarında kardan kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için yoğun mesai yapan Şentürk, zorlu bölge şartlarına rağmen mesleğini severek yapıyor.

Şentürk, AA muhabirine, operatörlük mesleğinin herkesin yapabileceği bir iş olmadığını söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yol açma çalışmaları esnasında bölgeyi iyi tanımanın büyük önem taşıdığını vurgulayan Şentürk, kendisinin uzun yıllardır aynı bölgede görev yapmasından ötürü yol güzergahlarını iyi bildiğini anlattı.

Özellikle kış aylarında kapanan yolları açabilmek için mesai saati gözetmeksizin çalıştıklarını aktaran Şentürk, "Sabahın erken saatinde mesaiye başlarız, akşam yol ağlarımız ne zaman biterse o zamana kadar devam ederiz. Saat 01.00 olur, 02.00 olur, 03.00 olur, 05.00 olur çalışmaya devam ederiz." dedi.

Kar küreme çalışmaları yaparken bazı yolların açılmasına öncelik verdiklerini vurgulayan Şentürk, "Biz çalışma esnasında acil olarak 112 ambulanslarımıza, diyaliz hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Köylerdeki yaşlılarımıza, okul servislerimize öncelik veriyoruz." diye konuştu.

Yol açma mesaileri sırasında yol kenarlarına yanlış park edilen araçların kendilerine zorluk çıkardığını anlatan Şentürk, şöyle devam etti:

"Biz bu konuda vatandaşlardan yardım bekliyoruz. Araçlarını yanlış park etmesinler. Bu bize çok engel oluşturuyor. Bir de yol kenarlarındaki ağaçlar bize çok sıkıntı yaratıyor. Bize mesafemizi kaybettiriyor. Bizi çok geciktiriyor. Bunlar olmadığı zaman yollarımızı daha hızlı ulaşıma açma imkanı buluyoruz."

Şentürk, hava şartlarının da zaman zaman çalışmalarını olumsuz etkilese de vatandaşların mağdur olmaması için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 630 adet olan coğrafi veri katmanı 730’a çıkarılmıştır
Bingöl Yamaç Barajı'nda su tutuldu
Amasya'daki Boraboy Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ı kabul etti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Zorlu kış aylarında kapanan yolları ulaşıma açmak için 20 yıldır mücadele ediyor

Zorlu kış aylarında kapanan yolları ulaşıma açmak için 20 yıldır mücadele ediyor

Yozgat'ta kar güzelliği eklenen menderesler havadan görüntülendi

Diyarbakır'daki ambulans helikopter Doğu'da kardan mahsur kalan hastalar için havalanıyor

Kar yağışıyla beyaza bürünen Aladağlar Milli Parkı dronla görüntülendi

Kar yağışıyla beyaza bürünen Aladağlar Milli Parkı dronla görüntülendi
Şırnak'ta özel kreş ve anaokulları ile kurslarda eğitime kar engeli

Şırnak'ta özel kreş ve anaokulları ile kurslarda eğitime kar engeli
Beyaz örtüyle kaplanan Domaniç Dağları'nda yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

Beyaz örtüyle kaplanan Domaniç Dağları'nda yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet