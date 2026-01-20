Dolar
Ekonomi

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kazanarak 12.805,81 puanla rekor seviyeden tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 57,93 puan artarken, toplam işlem hacmi 190,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,82 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 1,93 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalar, ABD’nin Grönland’ı ilhak etmeye yönelik açıklamalarının yol açtığı jeopolitik ve ticari gerginliklerin sürmesi nedeniyle negatif bir seyir izliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise gün içinde 12.914,06 puanı görerek rekor tazeledikten sonra, günü rekor seviyeden tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 14,3 artışla 1 milyon 688 bin 910 oldu. Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP), geçen yıl kasım ayı itibarıyla eksi 313,9 milyar dolar olarak kaydedildi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD'de haftalık mortgage başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.900 ve 13.000 puanın direnç, 12.700 ve 12.600 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

