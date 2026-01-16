Dolar
43.28
Euro
50.19
Altın
4,589.95
ETH/USDT
3,279.00
BTC/USDT
94,835.00
BIST 100
12,668.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,83, altının gram fiyatı yüzde 2,80, dolar/TL yüzde 0,25 değer kazanırken, avro/TL yatay seyretti.

Tunahan Kükürt  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
Bu hafta yatırım araçlarının performansı

İstanbul

BIST 100 endeksi, en düşük 12.228,02 puanı ve en yüksek 12.668,52 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,83 üzerinde 12.668,52 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,80 artışla 6 bin 397 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,79 yükselişle 43 bin 113 liraya çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Geçen hafta sonu 10 bin 423 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,81 artarak 10 bin 716 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,25 artarak 43,2490 liraya çıkarken, avro yatay seyirle 50,2740 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,56, emeklilik fonları yüzde 2,06 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 4 ile "borsa yatırım" fonları oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da beslediği köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
KKTC Başbakanı Üstel, ülke ekonomisine verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür etti
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı
Başkentte otomobilin EGO otobüsü ve 2 araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tanker güvenli bölgeye demirletilecek
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

Borsa güne rekorla başladı

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet