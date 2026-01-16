Dolar
Ekonomi

Bakan Uraloğlu, sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi

Bakan Uraloğlu, sağlık durumuna ilişkin bilgi vererek, "Tansiyon düşüklüğüymüş, gerekli ufak tefek bir serum takviyesi yaptılar, bir şeyler atıştırdık, tansiyonumuz da normale geldi, çok şükür hiçbir problem yoktur." dedi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
Bakan Uraloğlu, sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi Fotoğraf: Fatih Kurt/AA

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen program sonrasında bir televizyon yayını esnasında rahatsızlanmasının ardından AA muhabirine sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Gayet iyi olduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bugün tabii yoğun bir ilgi oldu. Havalimanıyla ilgili açıklama yaptık. Sonra da bireysel röportaj talepleri geldi. Ben de onları kırmamaya gayret ettim. Bu son röportajda biraz gözüm karardı, anladım tansiyonum muhtemelen düştü diye. Onun için müsaade istedik. Tam ne dediğimi hatırlamıyorum ama yayını durdurabilir miyiz, müsaadenizle dediğimi zannediyorum en azından. Arkadaşlar oturttu, havalimanımızın doktor ve sağlık görevlileri geldi. Tansiyon düşüklüğüymüş. Demek ki birazcık fazla yorulmuşuz. Ondan sonra gerekli ufak tefek bir serum takviyesi yaptılar, bir şeyler atıştırdık. Tansiyonumuz da normale geldi. Çok şükür hiçbir problem yoktur. Anladığım kadarıyla biraz gribal biraz da yorgunluktan kaynaklı çok şükür hiçbir problem yok."

