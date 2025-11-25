Dolar
Dünya

ABD, Müslüman Kardeşler'in bazı ülkelerdeki yapılanmalarını "yabancı terör örgütleri" listesine ekliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Müslüman Kardeşler'in bazı ülkelerdeki yapılanmalarının "yabancı terör örgütleri" listesine eklenmesini öngören bir başkanlık kararnamesine imza attı.

Hakan Çopur  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
ABD, Müslüman Kardeşler'in bazı ülkelerdeki yapılanmalarını "yabancı terör örgütleri" listesine ekliyor

Washington

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın, Müslüman Kardeşler'e yönelik imza attığı başkanlık kararnamesi paylaşıldı.

Söz konusu kararnamede Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Hazine Bakanı Scott Bessent'a, Müslüman Kardeşler'in bazı ülkelerdeki birimlerinin "Yabancı Terör Örgütleri" (FTO) ve "Özel Olarak Tanımlanmış Küresel Teröristler" (SDGT) listelerine eklenmesi yönünde gerekli çalışmayı yapmaları için talimat verdiğini belirtti.

Kararname, Müslüman Kardeşler'in özellikle Mısır, Lübnan ve Ürdün'de faaliyet gösteren birimlerinin bu listelere eklenmesini ve ilgili yaptırımlara tabi tutulmasını öngörüyor.

Trump'ın başkanlık kararnamesinde, 7 Ekim 2023'teki Hamas'ın saldırılarına atıf yapılarak, "Müslüman Kardeşler'in Lübnan'daki askeri kanadının" da bu saldırılara karıştığı ve bunun gibi başka eylemlerle ABD'nin ulusal çıkarlarına zarar verdiği iddia edildi.

Kararnameye göre Dışişleri Bakanlığı ile Hazine Bakanlığı, 30 gün içinde gerekli yasal çalışmaları tamamlayarak kararnamede belirtilen düzenlemeyi yapacak.

