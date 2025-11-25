Dolar
Dünya

ABD, Venezuela merkezli Cartel de los Soles'i terör örgütü ilan etti

ABD, Venezuela merkezli suç örgütü Cartel de los Soles'i Yabancı Terörist Örgütler (FTO) olarak tanımladı.

Nuri Aydın  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
İstanbul

ABD Dışişleri Bakanlığının Cartel de los Soles'in FTO listesine alınacağına dair yayınladığı bildiri, verilen sürenin dolmasının ardından yürürlüğe girdi.

Böylelikle, ABD’de bulunan veya ABD vatandaşlarının kontrolündeki suç örgütüyle bağlantılı tüm varlıklar bloke edilecek ve bu kişilerle herhangi bir işlem yapmak yasak olacak.

Ayrıca, suç örgütüyle ilgili işlemlere katılan yabancı finans kuruluşlarının ikincil yaptırımlara maruz kalma riski de bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 17 Kasım'da ABD'nin Cartel de los Soles'i FTO olarak tanımlayacağını açıklamıştı.

Rubio, yazılı açıklamasında, "Cartel de los Soles, Tren de Aragua ve Sinaloa Karteli gibi diğer örgütlerle birlikte, yarımküremizdeki şiddet olaylarının yanı sıra ABD ve Avrupa'ya uyuşturucu kaçakçılığından da sorumludur." ifadesini kullanmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve üst düzey yetkililerini grubu yönetmekle suçlayan Rubio, bunların "Venezuela'nın meşru hükümetini temsil etmediklerini" belirtmişti.

ABD Hazine Bakanlığı da temmuz ayında Cartel de los Soles’i yaptırım listesine eklemişti.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
ABD, Venezuela merkezli Cartel de los Soles'i terör örgütü ilan etti

