Dolar
42.43
Euro
48.91
Altın
4,134.72
ETH/USDT
2,960.30
BTC/USDT
88,970.00
BIST 100
10,888.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Venezuela'dan ABD'ye "Cartel de los Soles" tepkisi

Venezuela, ABD’nin "Cartel de los Soles (Güneşler karteli)" adlı grubu terör örgütü ilan etmesini, ülkeye müdahale etmek için bir bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirdi.

Sinan Doğan  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
Venezuela'dan ABD'ye "Cartel de los Soles" tepkisi

Bogota

Venezuela Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Caracas yönetiminin, "Cartel de los Soles" adlı örgütün varlığını reddettiği hatırlatılarak, "ABD’nin bu iftirası, kötü niyetli bir yalan ve ülkeye yönelik yasa dışı bir müdahaleyi meşrulaştırma girişimidir." ifadesine yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, ABD’nin Venezuela’da "rejim değişikliğini" hedefleyen klasik planlar yürütmekle suçlandığı belirtilerek, Venezuela hükümetinin bu tür iftiralara yanıt vermek zorunda kalmasının gereksiz bir zaman kaybına yol açtığı kaydedildi.

Venezuela halkının birliğine vurgu yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"ABD’nin önceki saldırıları gibi bu girişim de başarısız olacaktır. Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini bu yanlış ve saldırgan politikadan vazgeçmeye çağırmaktadır. ABD’nin yürüttüğü tehdit ve baskı politikaları, Amerikan halkı tarafından bile desteklenmemektedir. Bu politikalar, Karayip ülkelerinin gelişimini olumsuz etkilediği gibi uyuşturucu kaçakçılığıyla gerçek anlamda mücadeleye de hiçbir katkı sağlamamaktadır."

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 16 Kasım’da yaptığı açıklamada, Cartel de los Soles adlı grubun 24 Kasım'dan itibaren yabancı terör örgütü (FTO) olarak tanınacağını açıklamıştı.​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı" konulu genelge Resmi Gazete'de
Taksim metro istasyonu ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı 15.00'ten itibaren kapatılacak
Bakan Yerlikaya, Trablus'ta Başbakan Dibeybe ve İçişleri Bakanı Trablusi ile görüştü
Fuat Oktay: "Kırım'daki Tatar Türklerinin haklarının korunması Türkiye'nin birinci önceliğidir"
İletişim Başkanı Duran'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee görüşmesine ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Venezuela'dan ABD'ye "Cartel de los Soles" tepkisi

Venezuela'dan ABD'ye "Cartel de los Soles" tepkisi

Hava yolu şirketleri, hava sahasında artan güvenlik riskleri gerekçesiyle Venezuela uçuşlarını iptal etti

Brezilya lideri Lula da Silva, gözaltına alınan Bolsonaro'nun cezasını çekeceğini söyledi

ABD'lilerin çoğunluğu Venezuela'ya yönelik olası askeri harekata karşı çıkıyor

ABD'lilerin çoğunluğu Venezuela'ya yönelik olası askeri harekata karşı çıkıyor
Venezuela: ABD'nin tüm tehditlerine "başı dik" şekilde karşılık veriyoruz

Venezuela: ABD'nin tüm tehditlerine "başı dik" şekilde karşılık veriyoruz
Venezuela: ABD, ülkemizi 51. eyalet yapmak istiyor

Venezuela: ABD, ülkemizi 51. eyalet yapmak istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet