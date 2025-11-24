Dolar
42.45
Euro
48.96
Altın
4,055.34
ETH/USDT
2,830.10
BTC/USDT
86,910.00
BIST 100
10,922.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Brezilya lideri Lula da Silva, gözaltına alınan Bolsonaro'nun cezasını çekeceğini söyledi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun cezasını çekmek üzere polis tarafından gözaltına alınmasına ilişkin, "Yargının belirlediği cezayı çekecek." ifadesini kullandı.

Sinan Doğan  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
Brezilya lideri Lula da Silva, gözaltına alınan Bolsonaro'nun cezasını çekeceğini söyledi

Bogota

Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'taki G20 Liderler Zirvesi sırasında basına açıklamalarda bulunan Lula da Silva, Bolsonaro'nun polis tarafından gözaltına alınmasını değerlendirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Lula da Silva, "Yargının belirlediği cezayı çekecek ve herkes onun ne yaptığını zaten biliyor. Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmalar, suçlamalar üzerine müzakereler ve bir yargılanma süreci vardı. Başka bir deyişle, yargı kararını verdi ve karar kesinleşti. Bu nedenle ekleyecek başka bir yorumum yok." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Jair Bolsonaro'nun cezasını çekmek üzere polis tarafından gözaltına alınmasına, "Bu çok kötü bir durum." diyerek tepki göstermesine değinen Lula da Silva, şunları söyledi:

"Bolsonaro, masumiyet karinesinden yararlanma hakkına sahipti. Bunun mevcut konuyla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Trump’ın, bizim egemen bir ülke olduğumuzu ve yargısal kararların bağımsız şekilde alındığını bilmesi gerekiyor. Burada verilen karar geçerlidir. Yargının aldığı karara ilişkin yorum yapmak istemiyorum."

Yerel medyaya göre, 2019–2023 yılları arasında devlet başkanlığı yapan Bolsonaro, yaklaşık 12 metrekarelik özel bir odada tutulacak. Odada, bir yatak, özel banyo, pencere, televizyon, klima ve küçük bir buzdolabı bulunuyor.

Brezilya'da federal polis, darbe girişimi nedeniyle 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve halihazırda ev hapsinde bulunan eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'yu, cezasını çekmeye başlamasına günler kala gözaltına almıştı.

Öte yandan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, ABD’nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliği ve Washington’ın Venezuela ile artan gerginliği nedeniyle, olası bir çatışmanın önlenmesi için konuyu ABD Başkanı Trump ile görüşeceğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları sürüyor
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
Bakan Yerlikaya, Sinop'ta berber dükkanına silahla saldıran iki zanlının yakalandığını bildirdi
Türkiye ve dünya gündemi
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Benzer haberler

Brezilya lideri Lula da Silva, gözaltına alınan Bolsonaro'nun cezasını çekeceğini söyledi

Brezilya lideri Lula da Silva, gözaltına alınan Bolsonaro'nun cezasını çekeceğini söyledi

ABD'lilerin çoğunluğu Venezuela'ya yönelik olası askeri harekata karşı çıkıyor

COP30'da küresel "yeşil sanayileşme" gündemi güçlendi

Venezuela: ABD'nin tüm tehditlerine "başı dik" şekilde karşılık veriyoruz

Venezuela: ABD'nin tüm tehditlerine "başı dik" şekilde karşılık veriyoruz
Venezuela: ABD, ülkemizi 51. eyalet yapmak istiyor

Venezuela: ABD, ülkemizi 51. eyalet yapmak istiyor
Trump, Brezilya'dan ithal edilen bazı tarım ürünlerini ek tarife kapsamından çıkardı

Trump, Brezilya'dan ithal edilen bazı tarım ürünlerini ek tarife kapsamından çıkardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet