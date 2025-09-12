Dolar
Dünya

Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya darbe girişimi suçundan 27 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu 2022 seçimlerini kaybettikten sonra "demokratik düzeni ortadan kaldırmaya yönelik darbe planı kurmak suçundan" 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sinan Doğan  | 12.09.2025 - Güncelleme : 12.09.2025
Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya darbe girişimi suçundan 27 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Bogota

Brezilya Yüksek Mahkemesi Birinci Dairesi, Bolsonaro'nun Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümetine darbe girişimiyle yargılandığı davada suçlu bulunmasına karar verdi.

Mahkemede davaya bakan 5 yargıçtan 4'ü Bolsonaro'yu suçlu buldu ve aşırı sağcı eski devlet başkanı, 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bolsonaro, "şiddet yoluyla demokratik hukuk düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs, darbe girişimi, silahlı suç örgütüne üyelik ve kamu ile korunan mirasa zarar verme" suçlarından mahkum edildi.

Yerel basına göre, mahkeme Bolsonaro'nun yanı sıra diğer 7 sanığa da 2 yıl ile 26 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi.

Brezilya basını, Bolsonaro aleyhindeki davaları ve verilen kararı, Brezilya tarihinde demokratik kurumlara yönelik suçlamalarla hiçbir eski başkanın benzer şekilde mahkum edilmemesi nedeniyle "tarihi" olarak nitelendiriyor.

Yüksek Mahkeme Birinci Daire Başkanı Cristiano Zanin, yaptığı açıklamada, sanıklar hakkındaki delillere vurgu yaptı.

Zanin, "Deliller, sanıkların demokratik hukuk devletini yıkmayı amaçladıklarını ortaya koyuyor. Savcılık, hiyerarşik şekilde örgütlenmiş bir suç örgütünü, Bolsonaro'nun iktidarda kalmasını sağlamak amacıyla hangi suç yöntemi olursa olsun kullanmaya odaklanan bir proje etrafında tatmin edici biçimde tanımlamayı başardı." ifadelerini kullandı.

Bolsonaro'nun cezasını ev hapsinde, başkent Brazilya'da yüksek güvenlikli bir cezaevinde özel hücrede veya bir kışlada çekme ihtimalleri bulunuyor.

Brezilya'daki olaylar

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri, önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak, polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.

Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun, Lula da Silva hükümetine yönelik planlanan darbe girişimine dahil olduğunu iddia etmiş, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi de 26 Mart'ta savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe girişimi iddianamesini oy birliğiyle kabul etmişti.

