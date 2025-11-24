Dolar
Dünya

Trump, ABD'nin tarife gelirlerinin yakında rekor seviyelere ulaşacağını savundu

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin uyguladığı tarifelerden "yüz milyarlarca dolar" gelir sağladığını belirterek, stok alımlarının azalmasıyla tarife gelirlerinin "rekor seviyelere" ulaşacağını savundu.

Dilara Karataş  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
Trump, ABD'nin tarife gelirlerinin yakında rekor seviyelere ulaşacağını savundu

Ankara

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazı ithalatçıların kısa vadede tarife ödememek için normalin üzerinde stok yaptığını ancak bu yöntemin "artık etkisini yitirdiğini" ifade etti.

Stokların tükenmesiyle tarifelerin tüm ilgili ürünlerde tam olarak uygulanacağını kaydeden Trump, buna bağlı olarak ABD'ye yapılacak ödemelerin "tarihi seviyelerin de üzerine çıkacağını, rekor seviyelere ulaşacağını" iddia etti.

Trump, tarifelerin sağlayacağı gelir artışının ülkeye "benzeri görülmemiş ulusal güvenlik ve refah" getireceğini öne sürerek, Yüksek Mahkemenin vereceği kararı dört gözle beklediğini belirtti.

Tarifeler mahkemeye taşınmıştı

Ticaret politikasında tarifeleri önemli bir araç olarak kullanan Trump, ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında çeşitli gümrük vergilerini yürürlüğe koymuştu.

Trump'ın ithal mallara uyguladığı tarifeler, bazı özel şirketler ve eyaletler tarafından ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesine taşınmıştı.

Mahkeme, 28 Mayıs'ta açıkladığı kararda, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin IEEPA kapsamındaki başkanlık yetkisini aştığına hükmetmişti.

ABD yönetimi, kararın "hükümetin diplomasisine zarar verdiği ve başkanlık yetkisine müdahale ettiği" gerekçesiyle temyize giderken, Temyiz Mahkemesi, alt mahkeme kararının uygulanmasını geçici olarak durdurmuştu.

Temyiz Mahkemesi, 29 Ağustos'ta alt mahkemenin kararını büyük ölçüde onaylamış, tarifelerin derhal iptalini ise reddederek Trump yönetimine Yüksek Mahkemeye itiraz başvurusunda bulunması için zaman tanımıştı.

Trump yönetimi, tarifelerin çoğunun yasa dışı bulunduğu karara karşı Yüksek Mahkemeye başvurarak hızlı inceleme talep etmişti.

Mahkeme, 5 Kasım'da Trump'ın uyguladığı tarifelerin başkanın acil durum yetkilerini aşıp aşmadığının değerlendirildiği davada tarafların savunmalarını dinlemişti.

