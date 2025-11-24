Dolar
Ekonomi, Yapay zeka

Amazon, ABD için yapay zeka ve süper bilgisayar altyapısına 50 milyar dolara kadar yatırım yapacak

ABD'li e-ticaret şirketi Amazon, ABD'nin hükümet kurumları için yapay zeka ve süper bilgisayar altyapısını genişletmek amacıyla 50 milyar dolara kadar yatırım yapacağını duyurdu.

Dilara Zengin Okay  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
Amazon, ABD için yapay zeka ve süper bilgisayar altyapısına 50 milyar dolara kadar yatırım yapacak

Washington

Şirketten yapılan açıklamada, bulut bilişim platformu Amazon Web Services'ın (AWS) ABD hükümeti için ilk kez yapay zeka ve yüksek performanslı bilgisayar altyapısı kuracağı belirtildi.

Açıklamada, şirketin, ABD'nin hükümet kurumları için yapay zeka ve süper bilgisayar altyapısını genişletmek amacıyla 50 milyar dolara kadar yatırım yapacağı aktarıldı.

Gelecek yıl başlaması planlanan yeni yatırımın, gelişmiş işlem ve ağ teknolojilerine sahip veri merkezlerinin inşasıyla yaklaşık 1,3 gigavatlık ek işlem kapasitesi sağlayacağı kaydedilen açıklamada, federal kurumların AWS'nin kapsamlı yapay zeka hizmetlerine erişim sağlayacağı, bu sayede özel yapay zeka çözümleri geliştirebileceği, büyük veri kümelerini optimize edebilecek ve işgücü verimliliğini artırabileceği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu yatırımın hükümet kurumlarının keşif ve karar alma süreçlerini hızlandırmasını sağlayacağı belirtildi.


