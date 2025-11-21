Dolar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa’da “İnegöl Giriş Kavşağı Açılış Töreni”nde konuşuyor
logo
Teknoloji

Google, Gemini 3 ile yapay zeka yarışını yeniden alevlendirdi

Google, Gemini 3 ile yapay zeka yarışında bağımsız testlerde ChatGPT'yi geride bırakırken, ChatGPT en çok tercih edilen yapay zeka aracı olmayı sürdürüyor.

Abdulkadir Günyol  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
Google, Gemini 3 ile yapay zeka yarışını yeniden alevlendirdi

İstanbul

Google'ın üretken yapay zeka aracı Gemini 3'ü kullanıma sunmasıyla birlikte üretken yapay zeka rekabetindeki yarış yeniden gündeme geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Aylık 650 milyon kullanıcısı olan Gemini'nin son modeliyle kodlama, görüntü tanımlama, daha az istemle (prompt) içerik oluşturmak mümkün olabiliyor.

Yeni Gemini modeli bağımsız performans testlerinde aldığı puanlarla da dikkati çekiyor. Humanity's Last Exam testinde yüzde 37,5 puanla tüm zamanların en yüksek skorunu yakalayan Gemini 3'ü yüzde 26,5 ile GPT 5.1 takip ediyor.

Gemini 3'ün Derin Düşünme (Deep Think) modu modelin mantık ve analiz anlayışını bir üst seviyeye taşımış görünüyor. Gemini 3 Deep Think, Humanity's Last Exam'de yüzde 41 seviyesinde yer alırken, Gemini 3 Pro yüzde 37,5 ve ChatGPT-5 Pro yüzde 30,7 puan elde etti.

Gemini 3 Deep Think, ayrıca GPQA Diamond'da yüzde 93,8 ve ARC-AGI-2'de yüzde 45,1 ile derin düşünme alanında açık ara zirvede yer alıyor.

ChatGPT dünyanın en çok ziyaretçi çeken yapay zekası

Çevrim içi görünürlük ve pazarlama platformu olan Semrush'un araştırmasına göre, aylık ziyaretçi trafiğine bakıldığında ChatGPT'nin diğer yapay zekalara karşı büyük üstünlüğü bulunuyor.

Listede Google arama motoru 101 milyar kullanıcı ziyaretiyle zirvede yer alırken, YouTube 47 milyarla ikinci, Facebook 10 milyarla üçüncü, Instagram 5,7 milyarla dördüncü ve ChatGPT 5,2 milyarla beşinci sırada yer alıyor. Listede ChatGPT'den başka bir yapay zeka aracı ise bulunmuyor.

Statcounter'da yer alan bilgilere göre, dünyada yapay zeka kullanıcılarının yüzde 81,3'ü ChatGPT, yüzde 11,1'i Perlexity, yüzde 3,4'ü Microsoft Copilot ve yüzde 3'ü Google Gemini tercih ediyor. Türkiye'de ise yüzde 91 ile ChatGPT ilk sırada yer alıyor, onu yüzde 5 ile Google Gemini takip ediyor.

Yapay zekadan 4,4 trilyon dolarlık katkı beklentisi

Öte yandan, yapay zekanın yakın zamanda dünya ekonomisine etkilerinin artması bekleniyor. McKinsey & Company tarafından Haziran 2023'te yayımlanan rapora göre, üretken yapay zekanın (GenAI), küresel ekonomiye yıllık 2,6 trilyon dolar ile 4,4 trilyon dolar arasında bir değer katabileceği öngörülüyor.

Gartner'ın yaptığı araştırmaya göre ise 2026 yılına kadar işletmelerin yüzde 80'inden fazlası, üretken yapay zeka modellerini kullanmaya başlayacak. Bu oran 2023'ün başlarında yüzde 5'in altındaydı.


Beyaz Saray'ın eyaletlerin yapay zeka yasalarına karşı dava açılması için kararname hazırladığı iddia edildi

Rapor: Kadınlar, yapay zekadan kaynaklı iş kaybında iki kat daha fazla risk altında

Rapor: Kadınlar, yapay zekadan kaynaklı iş kaybında iki kat daha fazla risk altında
Putin, yapay zekada bağımsızlığın Rusya için "egemenlik meselesi" olduğunu söyledi

Putin, yapay zekada bağımsızlığın Rusya için "egemenlik meselesi" olduğunu söyledi
ABD'li milyarder Musk: Yapay zeka ve insansı robotlar yoksulluğu ortadan kaldıracak

ABD'li milyarder Musk: Yapay zeka ve insansı robotlar yoksulluğu ortadan kaldıracak
