Ekonomi, Yapay zeka

Rapor: Kadınlar, yapay zekadan kaynaklı iş kaybında iki kat daha fazla risk altında

Küresel danışmanlık şirketi Credera'nın yayımladığı bir raporda, kadınların, yapay zeka kaynaklı iş kaybı riskinin erkeklere kıyasla iki kat daha yüksek olduğu belirtildi.

Zuhal Demirci  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Londra

"The Independent" gazetesinde yer alan habere göre, Credera'nın yayımladığı "Yapay Zeka Cinsiyet Ayrımı Raporu", kadınların ağırlıkta olduğu idari işler, muhasebe, kasiyerlik ve büro personeli gibi mesleklerin otomasyondan en fazla etkilenecek alanlar arasında yer aldığını ortaya koydu.

Raporda, kadınların, üretken yapay zeka araçlarını kullanma konusunda erkeklere göre yüzde 20 daha az istekli olduğuna da dikkat çekildi.

Dünya genelindeki yapay zeka alanında çalışan uzmanların yalnızca yüzde 22'sinin kadın olduğuna işaret edilen raporda, bu durumun, teknoloji sektöründe cinsiyet ayrımını daha da derinleştirdiği ifade edildi. Raporda, kadınların iş kaybı riskinin erkeklere kıyasla iki kat daha yüksek olduğu belirtildi.

Kadınların teknolojiye uyum sağlaması için çalışan sosyal girişim Supermums'un kurucusu Heather Black, özellikle annelerin risk altında olduğunu söyleyerek "Evden, yarı zamanlı veya esnek yapılabilen işler çoğunlukla otomasyona en yatkın işler. Yapay zekanın yükselişinin bedelini kadınlar, özellikle de anneler ödüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Black, kadınların yapay zeka kullanımında çekingen davranmasının fırsat kayıplarına yol açtığına değinerek "Yapay zekayı daha iyi anlamak, onunla birlikte büyümeyi mümkün kılar, aksi halde yerini ona bırakma riski artar." ifadesini kullandı.

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın tahminlerine göre, üretken yapay zeka, gelecek yıllarda dünya genelinde 300 milyon işi etkileyebilir. İngiltere'de ise işlerin yüzde 10-30'unun otomasyona açık olduğu değerlendiriliyor.

