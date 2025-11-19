Dolar
42.36
Euro
49.03
Altın
4,111.77
ETH/USDT
3,052.50
BTC/USDT
91,250.00
BIST 100
10,914.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı 2 beldeye saldırılar düzenledi -VTR-
logo
Dünya

Cambridge Sözlüğü, "parasocial"ı 2025'in kelimesi seçti

İngiltere merkezli Cambridge Sözlüğü, bir kişinin gerçekte tanımadığı ünlü biriyle kurduğunu hissettiği tek taraflı ilişkiyi ifade eden "parasocial (parasosyal)"ı bu yılın kelimesi olarak açıkladı.

Zuhal Demirci  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Cambridge Sözlüğü, "parasocial"ı 2025'in kelimesi seçti

İngiltere

Sözlük, özellikle sosyal medya çağında hızla yaygınlaşan "parasocial" teriminin, hayranların ünlülere ve onların özel yaşamına duyduğu yoğun ilgiyi tanımlamak için kullanıldığını belirtti. Bu duruma örnek olarak ise ABD'li şarkıcı Taylor Swift ile Amerikan futbolu oyuncusu erkek arkadaşı Travis Kelce'nin nişanının ardından yaşanan parasosyal ilgi akımı gösterildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Cambridge Sözlüğü Baş Editörü Colin McIntosh, terimin uzun süre akademik çevrelerle sınırlı kaldığını, ancak son yıllarda sosyal medyanın etkisiyle yaygınlaştığını ifade etti.

Sözlükte verilen örnekler arasında, şarkıcı Lily Allen'ın ayrılık temalı albümünün hayranlarda uyandırdığı parasosyal merak ile kullanıcıların yapay zeka sohbet botlarıyla kurduğu duygusal bağlar da yer aldı.

Editörler, podcast sunucularının kişisel anlatılarının da dinleyicilerde gerçek arkadaşlık hissi uyandırarak parasosyal ilişkileri güçlendirdiğini belirtti.

Cambridge Sözlüğü, kelimeye yönelik aramaların, YouTube fenomeni IShowSpeed'in takıntılı bir hayranını "numara 1 parasosyal" diyerek engellemesinin ardından arttığını bildirdi.

"Parasocial" kelimesi ilk kez 1956'da Chicago Üniversitesinden Donald Horton ve Richard Wohl tarafından kullanılmış, televizyon izleyicilerinin ekran kişilikleriyle kurduğu tek taraflı ilişkileri tanımlamak için ortaya atılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırşehir'de verimi artırmak amacıyla tarlalardaki taşlar toplanıyor
Malatya'da depremde 26 kişinin öldüğü Balanlı Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davanın duruşması görüldü
İsfalt'taki ihalelerde "hileli hareketler" iddiası
Malatya'da depremde 8 kişinin hayatını kaybettiği Güner Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı
Beyoğlu'nda bir kişinin kahveden zehirlenmesine ilişkin şüpheliler yanlışlıkla deterjan kullandıklarını söyledi

Benzer haberler

Cambridge Sözlüğü, "parasocial"ı 2025'in kelimesi seçti

Cambridge Sözlüğü, "parasocial"ı 2025'in kelimesi seçti

İngiltere Savunma Bakanı Healey, Rus istihbarat gemisi Yantar'ın İngiliz sularının sınırında olduğunu söyledi

Ülkede yıllardır uzlaşı sağlanamayan "İslamofobi" tanımı yeniden gündemde

Erzurum'da 500 çocuk ara tatilini bilim ve teknolojiyle geçirdi

Erzurum'da 500 çocuk ara tatilini bilim ve teknolojiyle geçirdi
Teknoloji devleri yapay zekada güçlerini birleştiriyor

Teknoloji devleri yapay zekada güçlerini birleştiriyor
İngiltere, mülteci statüsüne erişimi zorlaştıracak ve geri dönüşleri artıracak yeni reform planını açıkladı

İngiltere, mülteci statüsüne erişimi zorlaştıracak ve geri dönüşleri artıracak yeni reform planını açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet