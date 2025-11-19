Cambridge Sözlüğü, "parasocial"ı 2025'in kelimesi seçti
İngiltere merkezli Cambridge Sözlüğü, bir kişinin gerçekte tanımadığı ünlü biriyle kurduğunu hissettiği tek taraflı ilişkiyi ifade eden "parasocial (parasosyal)"ı bu yılın kelimesi olarak açıkladı.
İngiltere
Sözlük, özellikle sosyal medya çağında hızla yaygınlaşan "parasocial" teriminin, hayranların ünlülere ve onların özel yaşamına duyduğu yoğun ilgiyi tanımlamak için kullanıldığını belirtti. Bu duruma örnek olarak ise ABD'li şarkıcı Taylor Swift ile Amerikan futbolu oyuncusu erkek arkadaşı Travis Kelce'nin nişanının ardından yaşanan parasosyal ilgi akımı gösterildi.
Cambridge Sözlüğü Baş Editörü Colin McIntosh, terimin uzun süre akademik çevrelerle sınırlı kaldığını, ancak son yıllarda sosyal medyanın etkisiyle yaygınlaştığını ifade etti.
Sözlükte verilen örnekler arasında, şarkıcı Lily Allen'ın ayrılık temalı albümünün hayranlarda uyandırdığı parasosyal merak ile kullanıcıların yapay zeka sohbet botlarıyla kurduğu duygusal bağlar da yer aldı.
Editörler, podcast sunucularının kişisel anlatılarının da dinleyicilerde gerçek arkadaşlık hissi uyandırarak parasosyal ilişkileri güçlendirdiğini belirtti.
Cambridge Sözlüğü, kelimeye yönelik aramaların, YouTube fenomeni IShowSpeed'in takıntılı bir hayranını "numara 1 parasosyal" diyerek engellemesinin ardından arttığını bildirdi.
"Parasocial" kelimesi ilk kez 1956'da Chicago Üniversitesinden Donald Horton ve Richard Wohl tarafından kullanılmış, televizyon izleyicilerinin ekran kişilikleriyle kurduğu tek taraflı ilişkileri tanımlamak için ortaya atılmıştı.