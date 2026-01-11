Dolar
Teknoloji, Yapay zeka

BTK Akademi'den yapay zeka alanında 18 yeni eğitim imkanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun eğitim portalı BTK Akademi'nin vatandaşlara ücretsiz ve sertifikalı 23 yeni eğitim daha sunduğunu, eğitimlerin 18'inin yapay zeka alanında verileceğini bildirdi.

Mehmet Can Toptaş  | 11.01.2026 - Güncelleme : 11.01.2026
BTK Akademi'den yapay zeka alanında 18 yeni eğitim imkanı

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, BTK Akademi'nin herkes için eşit ve ücretsiz eğitim vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye'nin yerli ve milli en büyük çevrim içi eğitim platformu BTK Akademi'nin, vatandaşlara tamamen ücretsiz ve sertifikalı 23 yeni eğitim daha sunduğu bilgisini veren Uraloğlu, sosyal bilimlerden yazılıma, yapay zekadan dijital üretkenlik araçlarına uzanan kapsamlı eğitimlerle, her seviyeden katılımcının bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Uraloğlu, sunulan 23 yeni eğitimin 18'inin yapay zeka alanına odaklandığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zeka alanında sunulan eğitimler arasında 'Makine Öğrenmesinin Matematiksel Temelleri', 'Matlab ile Makine Öğrenmesi Algoritmaları', 'Güncel Yapay Zeka Uygulamaları', 'Büyük Dil Modelleri (LLM) ile Sesli Asistan Atölyesi', 'YOLO ile Bilgisayarlı Görü Pratikleri', 'Platformlarla Yapay Zeka Ajanı Geliştirme ve Üretken Yapay Zeka' ile 'Sunum Hazırlama' başlıklı içerikler öne çıkıyor. Bu eğitimlerle katılımcılara hem teorik bilgi hem de uygulama deneyimi kazandırılıyor."

"BTK Akademi eğitim içerikleriyle dijital yetkinlikleri güçlendirdi"

Üretken yapay zeka araçlarının etkin kullanımına yönelik Canva Magic Design, Gamma, DeepSeek, Perplexity, Gemini, NotebookLM, Manus AI, Hailuo AI, HeyGen AI ve Anthropic Claude eğitimlerinin BTK Akademi platformunda yer aldığını belirten Uraloğlu, söz konusu içerikler sayesinde katılımcıların üretkenliklerini artırmasının ve yapay zeka araçlarını etkin biçimde kullanmasının desteklendiğini bildirdi.

Uraloğlu, yazılım alanında sunulan "C#" ile programlama, "ASP.NET" ile web programlama, "STM32" ile gömülü yazılım geliştirme ve "Python" ile web API geliştirme eğitimleriyle katılımcılara güçlü bir teknik altyapı kazandırılmasının amaçlandığını ifade etti.

"İnsan Haklarına Giriş" ve "Uluslararası İlişkilerde Yapay Zeka" eğitimleriyle, insan haklarının kuramsal temelleri ile yapay zekanın uluslararası ilişkilerdeki diplomatik, güvenlik ve yönetişim boyutlarının birlikte ele alındığını belirten Uraloğlu, "BTK Akademi, 2025 yılı boyunca sunduğu bu zengin çevrim içi eğitim içerikleriyle dijital yetkinlikleri güçlendirdi. 2026 yılında da çok daha fazla eğitim ve yeni içeriklerle öğrenme ekosistemini genişletmeyi ve bireyleri geleceğin mesleklerine hazırlamayı hedefliyor." değerlendirmesinde bulundu.

