Dünya, Yapay zeka

Beyaz Saray'ın eyaletlerin yapay zeka yasalarına karşı dava açılması için kararname hazırladığı iddia edildi

Beyaz Saray'ın, yapay zeka düzenlemeleri getiren eyaletlere karşı Adalet Bakanlığının dava açmasına olanak tanıyacak başkanlık kararnamesi hazırladığı öne sürüldü.

Damla Delialioğlu  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Beyaz Saray'ın eyaletlerin yapay zeka yasalarına karşı dava açılması için kararname hazırladığı iddia edildi

Ankara

Kararname taslağının, Washington Post (WP) gazetesi tarafından erişildiği ve isminin açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisince doğrulandığı iddia edildi.

Buna göre, Beyaz Saray'ın, Adalet Bakanlığına yapay zeka yasası getiren eyaletlere karşı dava açma yetkisi tanıyacak bir kararname taslağı hazırladığı ileri sürüldü.

Söz konusu kararname taslağının kabul edilmesi halinde Bakanlığın, "eyaletler arası ticareti engellediği" gerekçesiyle yapay zeka yasaları getiren eyaletlere yasal işlem başlatabileceği belirtiliyor.

Kararname kapsamında kurulacak federal görev gücünün, mevcut eyalet yasalarını değerlendirmesi ve bunların ifade özgürlüğünü ihlal edip etmediğini belirlemesi öngörülüyor.

Bu yasalara sahip olduğu belirlenen eyaletlerde, geniş bantlı internet bağlantısı için sağlanan federal fonun da kesileceği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, yapay zeka konusunda eyaletlerin farklı düzenlemeleri yerine tek bir federal standart olması gerektiğini belirtmişti.

