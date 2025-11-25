Dolar
42.45
Euro
48.99
Altın
4,134.39
ETH/USDT
2,900.90
BTC/USDT
87,355.00
BIST 100
10,877.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Dünya

Trump yönetiminin, eski Başkan Biden döneminde kabul edilen mültecileri incelemeyi planladığı iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, eski Başkan Joe Biden döneminde ülkeye kabul edilen mültecilerin yeniden incelenmesini öngören kapsamlı bir değerlendirme süreci başlatacağı ileri sürüldü.

Şilan Turp  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
Trump yönetiminin, eski Başkan Biden döneminde kabul edilen mültecileri incelemeyi planladığı iddia edildi

Washington

Associated Press'in (AP) ele geçirdiği, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) Direktörü Joseph Edlow imzalı belgede, Biden döneminde mülteci kabulündeki "hız ve sayının, ayrıntılı tarama ve incelemenin önüne geçtiği" savunuldu.

Belgede, 20 Ocak 2021-20 Şubat 2025 döneminde kabul edilen tüm mülteciler için "kapsamlı bir inceleme ve yeniden mülakat" yapılacağı belirtilerek 90 günde yeniden mülakata alınacak kişilerin bulunduğu bir liste hazırlanacağı öne sürüldü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Halihazırda yeşil kart almış kişilerin dosyalarının da yeniden inceleneceği ifade edilen belgede, USCIS'in yeniden yapılan inceleme sonucunda mülteci statüsüne uygun olmadığına karar verdiği kişilerin "itiraz hakkının bulunmayacağı" ancak sürecin sınır dışı işlemlerine dönüşmesi halinde kişilerin göçmenlik mahkemesinde savunma yapabileceği iddia edildi.

Belgede, "USCIS, yasaları uygulamaya ve mülteci programının suistimal edilmediğinden emin olmaya hazır." ifadesi kullanıldı.

USCIS, İç Güvenlik Bakanlığı ve Beyaz Saray, planlanan incelemeye ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Joe Biden yönetimi döneminde ülkeye kabul edilen mülteci sayısı 125 bini bulmuştu. Trump yönetimi, 2026 mali yılında, önceki yılların aksine, ülkeye kabul edilecek mülteci sayısını 7 bin 500 ile sınırlı tutacağını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Tuttur.com" isimli sitedeki kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiği iddiasına resen soruşturma
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada "asfalt kaplaması ve yol-inşaat yenileme işi" davası başladı
Son 10 günde 35 ilde siber suçlara yönelik operasyonlarda 429 şüpheli yakalandı
Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları sürüyor
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda devrilen tır nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Benzer haberler

Trump yönetiminin, eski Başkan Biden döneminde kabul edilen mültecileri incelemeyi planladığı iddia edildi

Trump yönetiminin, eski Başkan Biden döneminde kabul edilen mültecileri incelemeyi planladığı iddia edildi

ABD medyası: Trump, Venezuela'daki uyuşturucu operasyonları konusunda Maduro ile görüşmeyi planlıyor

ABD Başkanı Trump, "Genesis Mission" isimli yapay zeka girişimine dair kararnameyi imzaladı

Trump, ABD'nin tarife gelirlerinin yakında rekor seviyelere ulaşacağını savundu

Trump, ABD'nin tarife gelirlerinin yakında rekor seviyelere ulaşacağını savundu
Trump, Ukrayna'yı ABD'nin çabaları için minnet duymamakla eleştirdi

Trump, Ukrayna'yı ABD'nin çabaları için minnet duymamakla eleştirdi
Venezuela: ABD'nin tüm tehditlerine "başı dik" şekilde karşılık veriyoruz

Venezuela: ABD'nin tüm tehditlerine "başı dik" şekilde karşılık veriyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet