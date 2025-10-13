Dolar
ABD Başkanı Donald Trump, Mısır’da düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi’nde konuşuyor
logo
Dünya

Almanya Başbakanı Merz, Mısır'daki zirvede "önemli bir belge" imzalayacaklarını söyledi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Mısır'da düzenlenecek Barış Zirvesi'nde "önemli bir belge" imzalayacaklarını belirterek, bunun bölge için barış ve olumlu bir birliktelik döneminin başlangıcı olmasını umut ettiğini belirtti.

Erbil Başay  | 13.10.2025 - Güncelleme : 13.10.2025
Almanya Başbakanı Merz, Mısır'daki zirvede "önemli bir belge" imzalayacaklarını söyledi

Berlin

Merz, Barış Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde zirve öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

​​​​​​​İsrail ile Hamas arasındaki barış sürecinde atılan ilk adımı "tarihi bir gelişme" olarak nitelendiren Merz, "Bugün, 13 Ekim 2025 tarihi bir gün. Tarih kitaplarında önemli bir gün olarak yer alacak. Bu bölge için, tüm dünya için de." dedi.

Merz, "Gazze'deki savaşın" sona erdiğini belirterek, bunun 2 yıldır akan kanın ardından iyi bir haber olduğunu söyledi.

"En azından bugün için çatışmanın sona erdirilmesinin başarıldığını" dile getiren Merz, Şarm el-Şeyh'te "büyük bir belgeyi" imzalamak için bulunduklarını, bununla bölgede barış ve iyi bir birliktelik döneminin başlayacağını ümit ettiğini vurguladı.

Merz, bugünkü zirvenin gerçekleşmesine katkı sağlayan Türkiye, Katar, Mısır ve ABD'ye teşekkür etti.

Son dönemde Almanya'nın da çabalara katkıda bulunduğunu ifade eden Merz, "Bugünden itibaren bölgede kalıcı istikrarın ve barışın sağlanmasını mümkün kılacak bir sürecin başlayacağını ümit ediyoruz." diye konuştu.

Almanya her zaman İsrail'in yanında

Merz, Almanya’nın ve Alman hükümetinin İsrail'in yanında durduğunu belirterek, "Bu her zaman böyleydi ve her zaman böyle kalacak. Bu nedenle bölgede kalıcı bir barış çözümü için gerekli tüm koşulların oluşturmasına yardımcı olmayı teklif ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki savaşın 3,5 yıldan beri devam ettiğine işaret eden Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus hükümeti üzerinde etkisini de kullanmasını umut ettiğini belirtti.

Merz, Trump ile Ukrayna savaşını sona erdirmek için birlikte neler yapılabileceğini yeniden görüşmek istediğini anımsatarak, "Bu yerden şu sinyal veriliyor: Uluslararası toplum birlikte durduğunda bu mümkündür. Ancak bu sadece bu yerde mümkün olmamalı, dünyanın diğer bölgelerinde de mümkün olmalı ve biz Avrupalılar için Avrupa'daki bu savaş özgürlüğümüze yönelik en büyük tehdittir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD’nin kalıcı desteğine güvendiğini kaydeden Merz, "Bunu bu bölgede gösterdikleri gibi Ukrayna'da ve Rusya'ya karşı da bizimle birlikte göstermeleri gerekiyor." açıklamasını yaptı.

İlgili konular
Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: Gazze'deki delegasyon personelimiz kahramanca mücadele sergiledi
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu gençleri ve kadınları dinleyecek
Bursa barajlarının su seviyesi sağanak ve su kesintilerine rağmen azalmaya devam ediyor
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, 31 Ekim'e kadar günde 5 saat kapatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın başkent ilan edilişinin 102. yılını kutladı

