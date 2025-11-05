Dolar
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Selçuk Üniversitesi’nin 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuşuyor
Podcast

İstanbul’daki Gazze toplantısında hangi mesajlar öne çıktı?

Betül Sümeyye Us  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
İstanbul’daki Gazze toplantısında hangi mesajlar öne çıktı?

İstanbul
New York görüşmelerinin ardından, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen Gazze konulu toplantıda hangi mesajlar öne çıktı? Gazze’deki ateşkes sürecini ve diplomatik temaslardaki son gelişmeleri Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
