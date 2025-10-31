Trump’ın beklenmedik nükleer çıkışı uzmanları neden kaygılandırdı?
Ankara
ABD Başkanı Donald Trump, Çin lideri Şi ile ticaret pazarlığından ne elde etti? Trump beklenmedik bir şekilde nükleer silah denemelerini 33 yıl sonra yeniden başlatma kararını duyurdu. ABD Başkanı, Senato'da kendi partisinden nasıl bir darbe yedi? New York Belediye Başkanlığı seçim sonuçları ABD siyasetine nasıl yansıyacak? Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu, Washington'dan aktarıyor.