Türkiye’nin Afrika’daki diplomatik vizyonu nasıl bir ‘üçüncü yol’ sunuyor?

Türkiye, Afrika’da yalnızca diplomatik değil, düşünsel bir vizyon ortaya koyuyor. Türkiye’nin “önce insan” şiarına dayalı bu diplomatik çizgisini SETA Dış Politika Araştırmacısı Dr. Tunç Demirtaş ile konuştuk.

Tuba Memiş  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
Türkiye’nin Afrika’daki diplomatik vizyonu nasıl bir ‘üçüncü yol’ sunuyor?

Trump’ın beklenmedik nükleer çıkışı uzmanları neden kaygılandırdı?

Türkiye’nin Afrika’daki diplomatik vizyonu nasıl bir ‘üçüncü yol’ sunuyor?

Hollanda seçimleri, göçmenler için ne ifade ediyor?

Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasına geçilebilecek mi?

Yüzyılın Konut Projesi’nin detayları neler?

