Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni”nde konuşuyor
Podcast

Yüzyılın Konut Projesi’nin detayları neler?

Betül Sümeyye Us  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
Yüzyılın Konut Projesi’nin detayları neler?

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı "Ev Sahibi Türkiye: Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilmesi hedefleniyor. Yüzyılın Konut Projesi ‘nde başvuru ve teslimat süreci nasıl olacak? Konut fiyatları, peşinat oranları ve aylık taksitler nasıl belirlendi? İlk kez uygulanacak Kiralık konut uygulamasının detayları neler? Anadolu Ajansı Muhabiri Fatma Sevinç Çetin ile konuştuk.

