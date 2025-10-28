Yüzyılın Konut Projesi’nin detayları neler?
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı "Ev Sahibi Türkiye: Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilmesi hedefleniyor. Yüzyılın Konut Projesi ‘nde başvuru ve teslimat süreci nasıl olacak? Konut fiyatları, peşinat oranları ve aylık taksitler nasıl belirlendi? İlk kez uygulanacak Kiralık konut uygulamasının detayları neler? Anadolu Ajansı Muhabiri Fatma Sevinç Çetin ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.