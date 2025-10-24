Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Körfez turunun yansımaları neler oldu?
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21-23 Ekim tarihlerinde sırasıyla Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turunda 24 anlaşma, ortak açıklama ve bildiri imzalandı. Körfez turunun yansımalarını ORSAM Körfez Çalışmaları Koordinatörü Dr. Gökhan Ereli ile konuştuk.