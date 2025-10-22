Dolar
41.98
Euro
48.68
Altın
4,022.35
ETH/USDT
3,828.10
BTC/USDT
107,830.00
BIST 100
10,578.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray- Bodo/Glimt maçı öncesi takımda son durum ne?

Tuba Memiş Çürük  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray- Bodo/Glimt maçı öncesi takımda son durum ne?

Ankara

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü hafta heyecanı başlıyor. Galatasaray, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i İstanbul’da ağırlayacak. Peki, Okan Buruk’un planı ne, takımda son durum nasıl, grupta üst tura kalma ihtimali ne kadar güçlü? Anadolu Ajansı İstanbul Spor Haberleri Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Duman ile tüm detayları konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de evde patlama meydana geldi, 1 kişi yaralandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü
Türkiye ile Katar arasında ortak bildiri ve anlaşmalar imzalandı
Depremde yıkılan Ebrar Sitesi B Blok davasında verilen hapis cezaları hukuka uygun bulundu
500 bin sosyal konut projesinin detayları cuma günü İstanbul'da açıklanacak

Benzer haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray- Bodo/Glimt maçı öncesi takımda son durum ne?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray- Bodo/Glimt maçı öncesi takımda son durum ne?

İklim krizinde israf ne kadar etkili?

Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın: İnsan kendi beyninin mimarıdır

Gazze’de ateşkes pamuk ipliğine mi bağlı?

Gazze’de ateşkes pamuk ipliğine mi bağlı?
Genç Cumhuriyet’ten Türkiye Yüzyılı’na, 90 yıl nasıl geçti?

Genç Cumhuriyet’ten Türkiye Yüzyılı’na, 90 yıl nasıl geçti?
Louvre Müzesi 7 dakikada nasıl soyuldu?

Louvre Müzesi 7 dakikada nasıl soyuldu?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet