UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray- Bodo/Glimt maçı öncesi takımda son durum ne?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı başlıyor. Galatasaray, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i İstanbul'da ağırlayacak. Peki, Okan Buruk'un planı ne, takımda son durum nasıl, grupta üst tura kalma ihtimali ne kadar güçlü? Anadolu Ajansı İstanbul Spor Haberleri Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Duman ile tüm detayları konuştuk.