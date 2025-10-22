Dolar
ABD’de kapanan hükümet ne zaman açılacak?

Ebru Doğan  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
ABD’de kapanan hükümet ne zaman açılacak?

Ankara

ABD’de bütçe krizi devam ediyor. 11’inci oylamada da anlaşma sağlanamadı. Hükümetin kapalı olması ne anlama geliyor? Bu durum piyasaları nasıl etkiliyor? ABD Başkanı Trump, yaşananlara ne diyor? Anadolu Ajansı Washington Muhabiri Dilara Zengin Okay ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
