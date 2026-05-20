Çin'de etkili olan şiddetli yağış ve seller nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de şiddetli yağış ve seller sonucu 22 kişi öldü Çin'de etkili olan şiddetli yağış ve seller nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti.

Çin basınında çıkan haberlere göre, şiddetli yağışlar, ülkenin çeşitli bölgelerini etkisi altına aldı.

Ülkenin güneyindeki Hunan eyaletinde meydana gelen sellerde 5 kişi öldü, 11 kişi kayboldu.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede 19 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Guizhou eyaletinde bazı yollar ve binalar aşırı yağış nedeniyle sular altında kalırken, bölgede 3 bin 700'den fazla kişi tahliye edildi.

Meydana gelen sellerde 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi kayboldu.

Hubei eyaletinde de şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu.

Öte yandan, Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde, 17 Mayıs'ta bir kamyonetin selde nehre sürüklenmesi sonucu 10 kişi öldü.