ABD ile Latin Amerika arasındaki kriz bölgedeki dengeleri nasıl etkiliyor?
Trump'ın Kolombiya Devlet Başkanı Petro'ya 'uyuşturucu lideri' çıkışıyla Washington–Bogota hattında ilişkiler kopma noktasına geldi. Bolivya'da 20 yıllık sol iktidar sandıkta sona erdi. Venezuela açıklarında ABD'nin 'narkotik operasyonu' gerekçesiyle düzenlediği müdahale ise Caracas yönetimince 'egemenliğe saldırı' olarak nitelendiriliyor. Mahreç Dünya'da bu hafta Anadolu Ajansı Kolombiya Muhabiri Sinan Doğan ile rotamız Güney Amerika.