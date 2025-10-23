Dolar
41.99
Euro
48.80
Altın
4,118.70
ETH/USDT
3,882.00
BTC/USDT
109,543.00
BIST 100
10,623.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

ABD ile Latin Amerika arasındaki kriz bölgedeki dengeleri nasıl etkiliyor?

Tuba Çürük  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
ABD ile Latin Amerika arasındaki kriz bölgedeki dengeleri nasıl etkiliyor?

Ankara

Trump’ın Kolombiya Devlet Başkanı Petro’ya ‘uyuşturucu lideri’ çıkışıyla Washington–Bogota hattında ilişkiler kopma noktasına geldi. Bolivya’da 20 yıllık sol iktidar sandıkta sona erdi. Venezuela açıklarında ABD’nin ‘narkotik operasyonu’ gerekçesiyle düzenlediği müdahale ise Caracas yönetimince ‘egemenliğe saldırı’ olarak nitelendiriliyor. Mahreç Dünya’da bu hafta Anadolu Ajansı Kolombiya Muhabiri Sinan Doğan ile rotamız Güney Amerika.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, Umman'daki Ulusal Müze'yi ziyaret etti
"Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum"unda "Kanıt" sergisi açıldı
Türk Kızılay ile Suriye Arap Kızılayı arasında 3 ayrı alanda protokol imzalandı
İklim değişikliğine bağlı kuraklıkla mücadelede "su hasadı" bilinci artırılmalı
MSB: Türkiye'nin milli güvenliğine tehlike oluşturabilecek her türlü riske karşı önlemlerin alınmasına devam edilecek

Benzer haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Toprak konusunda taviz vermeyeceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Toprak konusunda taviz vermeyeceğiz

ABD, uyuşturucu kartelleriyle mücadele gerekçesiyle Karayipler'de askeri varlığını artırıyor

Kremlin: Putin ile Trump 2 hafta içinde Macaristan'da bir araya gelecek

Trump, CIA'ye, Venezuela topraklarında operasyon düzenleme yetkisi verdiğini doğruladı

Trump, CIA'ye, Venezuela topraklarında operasyon düzenleme yetkisi verdiğini doğruladı
Rusya: Trump'ın Gazze'ye ilişkin planı uygulandığında, Filistin Devleti'nin kurulması lazım

Rusya: Trump'ın Gazze'ye ilişkin planı uygulandığında, Filistin Devleti'nin kurulması lazım
Nobel Barış Ödülü'nü alan Venezuelalı Machado, Netanyahu destekçiliğiyle gündemde

Nobel Barış Ödülü'nü alan Venezuelalı Machado, Netanyahu destekçiliğiyle gündemde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet