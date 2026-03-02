Dolar
Podcast

İran liderlerinin öldürülmesi savaşın seyrini değiştirecek mi?

Faruk Çalışkan  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
İran liderlerinin öldürülmesi savaşın seyrini değiştirecek mi?

Ankara

İran’ın 36 yıllık dini lideri Ayetullah Hamaney ve tüm üst düzey komutanların öldürülmesi rejimi felç eder mi? Hamaney’in yerine kim gelebilir? İran rejiminin savaştaki performansı nasıl yorumlanabilir? Milli İstihbarat Akademisi Başkan Yardımcısı Dr. Hakkı Uygur ile konuştuk.

İran liderlerinin öldürülmesi savaşın seyrini değiştirecek mi?

İran liderlerinin öldürülmesi savaşın seyrini değiştirecek mi?

Emine İlyas 28 Şubat sürecini anlattı: Okul ve iş yerlerinde 'tam kanunsuzluk' yapıldı

Batı Şeria'da ilhakın yeni adımı: İsrail'in "mülkiyet devri" kararı ne anlama geliyor?

ABD-İran müzakerelerinin finalinde gündem ne olacak?

ABD-İran müzakerelerinin finalinde gündem ne olacak?
Ramazan ayında 'denge' nasıl sağlanır?

Ramazan ayında ‘denge’ nasıl sağlanır?
Suudi Arabistan'ın enerji yatırımları Türkiye için ne ifade ediyor?

Suudi Arabistan’ın enerji yatırımları Türkiye için ne ifade ediyor?
