İran liderlerinin öldürülmesi savaşın seyrini değiştirecek mi?
Ankara
İran’ın 36 yıllık dini lideri Ayetullah Hamaney ve tüm üst düzey komutanların öldürülmesi rejimi felç eder mi? Hamaney’in yerine kim gelebilir? İran rejiminin savaştaki performansı nasıl yorumlanabilir? Milli İstihbarat Akademisi Başkan Yardımcısı Dr. Hakkı Uygur ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.