Ramazan ayında ‘denge’ nasıl sağlanır?

25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
Ramazan ayında ‘denge’ nasıl sağlanır?

Ankara
Ramazan aylarında bir arada olmak neden önemli ve günümüzde bu buluşmaları gerçekleştirmek için nasıl yöntemler bulmak gerekiyor? Ramazan aylarında kurulan sofralarda, ibadetlerde ve iletişimde denge nasıl sağlanır? Sosyolog Erol Erdoğan AA Podcast için anlatıyor.

