Suudi Arabistan’ın enerji yatırımları Türkiye için ne ifade ediyor?
Ankara
Suudi Arabistan, neden Türkiye'de elektrik üretecek? Yenilenebilir enerjide Türkiye'nin bölgesel gücü ne ifade ediyor? Suudi Arabistan'ın, Türkiye'de 5 milyar dolarlık yenilenebilir enerji tesisi kurma hedefinin ne anlama geldiğini Anadolu Ajansı Enerji Türkiye Haberleri Muhabiri Firdevs Yüksel anlatıyor.