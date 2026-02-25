Dolar
43.87
Euro
51.76
Altın
5,184.12
ETH/USDT
1,913.60
BTC/USDT
65,539.00
BIST 100
13,835.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Suudi Arabistan’ın enerji yatırımları Türkiye için ne ifade ediyor?

Ömer Faruk Çalışkan  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
Suudi Arabistan’ın enerji yatırımları Türkiye için ne ifade ediyor?

Ankara

Suudi Arabistan, neden Türkiye’de elektrik üretecek? Yenilenebilir enerjide Türkiye’nin bölgesel gücü ne ifade ediyor? Suudi Arabistan’ın, Türkiye’de 5 milyar dolarlık yenilenebilir enerji tesisi kurma hedefinin ne anlama geldiğini Anadolu Ajansı Enerji Türkiye Haberleri Muhabiri Firdevs Yüksel anlatıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar başladı
Diyanetin hilal gözlem çalışmaları 32 ülkeye referans oldu
Kara yollarında "akıllı" ve "güvenli" dönüşüm atağı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ziyaretinde savunmadaki "milli" dönüşüm
Beykoz'da eski nişanlısını bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Suudi Arabistan’ın enerji yatırımları Türkiye için ne ifade ediyor?

Suudi Arabistan’ın enerji yatırımları Türkiye için ne ifade ediyor?

Ramazan’da izlenecek film önerileri

Büyükelçinin ‘vadedilmiş topraklar’ çıkışı ne anlama geliyor?

ABD’nin askeri yığınağına İran nasıl bakıyor?

ABD’nin askeri yığınağına İran nasıl bakıyor?
Uyuşturucu baronu El Mencho nasıl öldürüldü?

Uyuşturucu baronu El Mencho nasıl öldürüldü?
NATO tatbikatına Türkiye nasıl damga vurdu?

NATO tatbikatına Türkiye nasıl damga vurdu?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet