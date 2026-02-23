ABD’nin askeri yığınağına İran nasıl bakıyor?
Ankara
ABD’nin İran çevresine taşıdığı hava unsurları, 2003’teki Irak işgalinden beri en yüksek seviyede. İki uçak gemisi de bekleyişini sürdürüyor. Peki İran’dan ne isteniyor, müzakerelerde ne konuşuluyor? Anlaşma ihtimalini İsrail mi yok ediyor? İran halkı ve devleti bu tehdide nasıl bakıyor? İran’ın askeri seçenekleri ne? Anadolu Ajansı Muhabiri Ahmet Dursun anlatıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.