ABD’nin askeri yığınağına İran nasıl bakıyor?

Faruk Çalışkan  | 23.02.2026 - Güncelleme : 23.02.2026
ABD’nin askeri yığınağına İran nasıl bakıyor?

Ankara

ABD’nin İran çevresine taşıdığı hava unsurları, 2003’teki Irak işgalinden beri en yüksek seviyede. İki uçak gemisi de bekleyişini sürdürüyor. Peki İran’dan ne isteniyor, müzakerelerde ne konuşuluyor? Anlaşma ihtimalini İsrail mi yok ediyor? İran halkı ve devleti bu tehdide nasıl bakıyor? İran’ın askeri seçenekleri ne? Anadolu Ajansı Muhabiri Ahmet Dursun anlatıyor.

