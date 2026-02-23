Dolar
Uyuşturucu baronu El Mencho nasıl öldürüldü?

Betül Sümeyye Us  | 23.02.2026 - Güncelleme : 23.02.2026
Uyuşturucu baronu El Mencho nasıl öldürüldü?

İstanbul

Meksika'da federal güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho öldürüldü. Karteller ve ordu arasındaki çatışmalar devam ediyor. Ülkedeki son durumu Anadolu Ajansı Kolombiya Muhabiri Sinan Doğan aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
