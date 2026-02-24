Büyükelçinin ‘vadedilmiş topraklar’ çıkışı ne anlama geliyor?
Ankara
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin "Nil'den Fırat'a uzanan bölge İsrail'in hakkı" açıklamasına İslam dünyasından tepkiler geldi. Bu toprakların kutsallığı ile İsrail'e vadedilmesi inancını ve teolojik arka planı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özcan Hıdır ile konuştuk.