Podcast

Büyükelçinin ‘vadedilmiş topraklar’ çıkışı ne anlama geliyor?

Halil İbrahim Ciğer  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Büyükelçinin ‘vadedilmiş topraklar’ çıkışı ne anlama geliyor?

Ankara

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin "Nil’den Fırat’a uzanan bölge İsrail’in hakkı" açıklamasına İslam dünyasından tepkiler geldi. Bu toprakların kutsallığı ile İsrail’e vadedilmesi inancını ve teolojik arka planı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özcan Hıdır ile konuştuk.

