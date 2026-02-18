Dolar
Galatasaray’ın 5-2’lik galibiyeti İtalyan basınında nasıl yer aldı?

Ümmühan Atak  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
Ankara
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2 yenerek son 16 yolunda büyük bir avantaj yakaladı. Juventus’un mağlubiyeti İtalyan basınına nasıl yansıdı? Galatasaray’ın bu galibiyeti sonraki maçları nasıl etkileyecek? Anadolu Ajansı Spor Muhabiri Emrah Oktay anlatıyor.

