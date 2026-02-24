Dolar
Ramazan’da izlenecek film önerileri

Ümmühan Atak  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Ramazan’da izlenecek film önerileri

Ankara

Ramazan aylarında dini içerikli filmlere rağbet neden artıyor? İslam’ın doğuşu ve yayılışını anlatan kült filmleri izlemekten neden bıkmıyoruz? Günümüzde ruha iyi gelen filmler dendiğinde ne anlaşılıyor? Senarist ve Yönetmen Yeşim Tonbaz’dan Ramazan’da izlenecek film önerilerini aldık.

İlgili konular
