Batı Şeria'da ilhakın yeni adımı: İsrail'in "mülkiyet devri" kararı ne anlama geliyor?
İsrail hükümeti, uluslararası hukuka göre işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatarak Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararı onayladı. İsrail'in 'mülkiyet devri' kararı ne anlama geliyor? Gazze ve Batı Şeria'daki son durumu Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz anlatıyor.