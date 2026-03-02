Dolar
İran, ABD ve İsrail saldırılarına karşılık nasıl bir misilleme stratejisi izliyor?

Betül Sümeyye Us  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
İran, ABD ve İsrail saldırılarına karşılık nasıl bir misilleme stratejisi izliyor?

İstanbul

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılara karşılık İran’ın misillemeleri ABD üsleri ve Körfez ülkelerini kapsayacak şekilde genişletildi. İran’ın füze ve İHA misillemeleri sonrası Orta Doğu’daki yeni dengeleri Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necmettin Acar değerlendirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
