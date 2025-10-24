Dolar
Gündem

Edremit Körfezi'nde etkili olan lodos balıkçı teknelerini batırdı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos nedeniyle 2 balıkçı teknesi battı.

Hakan Firik  | 24.10.2025 - Güncelleme : 24.10.2025
Edremit Körfezi'nde etkili olan lodos balıkçı teknelerini batırdı Fotoğraf: Hakan Firik/AA

Balıkesir

Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran lodos Edremit Körfezi'nde hayatı olumsuz etkiledi.

Güre Mahallesi sahilindeki 2 balıkçı teknesi, lodosun etkisiyle oluşan dev dalgalar nedeniyle battı.

Balıkçılar ve mahalle sakinleri, batan ve hasar gören teknelerini kurtarmak için çaba gösterdi.

Fırtına nedeniyle kıyı şeridinde hasar oluştuğu, bazı işletmelerin masa ve sandalyelerinin rüzgarın etkisiyle devrildiği öğrenildi.

Balıkesir Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Halen Edremit Kaz Dağları üzerinde devam etmekte olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisini artırarak şiddetli yer yer aşırı (75-100 kg/m2) şeklinde yarın öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

