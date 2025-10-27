Dolar
41.90
Euro
48.90
Altın
4,036.68
ETH/USDT
4,153.70
BTC/USDT
115,170.00
BIST 100
10,835.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast, Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum

"Gazze Mahkemesi"nin nihai kararında hangi başlıklar öne çıktı?

Betül Sümeyye Us  | 27.10.2025 - Güncelleme : 27.10.2025
"Gazze Mahkemesi"nin nihai kararında hangi başlıklar öne çıktı?

İstanbul
Eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Raportörü Prof. Dr. Richard Falk başkanlığında, İstanbul Üniversitesinde düzenlenen "Gazze Mahkemesi” nihai kararında neler var?  Bağımsız “Gazze Mahkemesi”nin ortaya koyduğu  bulgular ve nihai kararı Uluslararası Adalet Divanı ya da Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarını etkileyebilir mi? Detayları Maastricht Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümünden Selman Aksünger ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da yaya geçidindeki kadını darbeden sürücüye 8 yıla kadar hapis talebi
Bakan Yerlikaya, kadın sürücüye saldıran "trafik zorbasının" yakalandığını bildirdi
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin merak edilenleri paylaştı
AYM "geçersiz imza" nedeniyle evliliğin yok hükmünde kabul edilmesini hak ihlali saydı
Eski tip ehliyetleri yenileme ücreti 1 Kasım'da 7 bin 438 liraya yükselecek

Benzer haberler

"Gazze Mahkemesi"nin nihai kararında hangi başlıklar öne çıktı?

"Gazze Mahkemesi"nin nihai kararında hangi başlıklar öne çıktı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Körfez turunun yansımaları neler oldu?

Trump’ın Ukrayna’da ateşkes hamlesi ne sonuç verdi?

Tarihi İznik bazilikası Hristiyanlar için neden önemli?

Tarihi İznik bazilikası Hristiyanlar için neden önemli?
ABD ile Latin Amerika arasındaki kriz bölgedeki dengeleri nasıl etkiliyor?

ABD ile Latin Amerika arasındaki kriz bölgedeki dengeleri nasıl etkiliyor?
ABD’de kapanan hükümet ne zaman açılacak?

ABD’de kapanan hükümet ne zaman açılacak?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet